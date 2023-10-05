مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد سانت جليواز في الدوري الأوروبي

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 5-10-2023، يلتقي مساء اليوم الخميس، فريقي ليفربول من إنجلترا وسانت جيلواز من بلجيكا، في الجولة الثانية من دور المجموعات من الدوري الأوروبي،على ملعب آنفيلد،

المباراة تلعب في تمام العاشرة من مساء اليوم، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق علي محمد علي.

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تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

الدفاع: أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – تسيميكاس.

الوسط: هارفي إليوت – واتارو إندو – ريان جرافنبرخ.

الهجوم: بين دوك – داروين نونيز – دييجو جوتا.