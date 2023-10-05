العامودي: عمليات المقاومة للدفاع عن المسجد الأقصى مستمرة ومتواصلة

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة (حماس) علي العامودي، :"إن عمليات المقاومة تأتي للدفاع عن المسجد الأقصى، وهي مستمرة ومتواصلة".

وأضاف العامودي في لقاء مع قناة الأقصى الفضائية، مساء الخميس، :"المعركة على المسجد الأقصى وهوية المدينة المقدسة معركة منذ بداية الاحتلال".

وتابع: "ما يحدث في المسجد الأقصى من اعتداءات يجري بحماية الحكومة الصهيونية الفاشية". وأكد أن الاحتلال يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وشدد العامودي على أن ما يتم اليوم في المسجد الأقصى هو تفريغه من المصلين والمرابطين.

وتابع :"نوجه التحية لأبناء شعبنا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى ويتصدون لمخططات الاحتلال التهويدية".

وأكد على ️معركة سيف القدس محطة فارقة في تحدي الصراع في القدس والمسجد الأقصى، ونقطة البداية في الدفاع عن الأقصى. وأضاف :"️شعبنا بدأ المعركة الكبرى من أجل القدس منذ معركة سيف القدس".

كما وشدد على أن ️المواجهة الشاملة هي السلاح الأقوى للدفاع عن مقدساتنا وأرضنا"، منوها إلى أن معركة القدس شاملة ومتعددة ونحن بحاجة لقيادة قادرة على خوض هذه المعركة.

وأكد أن المرابطون في المسجد الأقصى هم رأس الحربة، وبطولاتهم بالتصدي للمستوطنين نفتخر بها.

وطالب العامودي الإعلاميين بالقيام بدورهم بفضح جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى. وأضاف :"يجب على كل صحفي العمل بكل ما أوتي لفضح جرائم الاحتلال في القدس".