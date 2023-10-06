بالصور| الداخلية بغزة تؤمن مهرجان انطلاقة الجهاد الإسلامي

أمّنت الأجهزة الشرطية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، عصر اليوم الجمعة، مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي" في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وانتشرت الأجهزة الأمنية والشرطية في أرض الكتيبة ومحيطها والشوارع المؤدية لها، وفق أمر عمليات مركزي؛ لمساندة المواطنين المشاركين وتأمينهم، وتسهيل تحركهم، ومنع الازدحام.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني دأبت على تأمين ومساندة جميع المهرجانات والفعاليات الوطنية والشعبية التي تنظمها جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في محافظات قطاع غزة.











