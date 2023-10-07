بدران: شعبنا بكل مكوناته موحد في معركة طوفان الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن شعبنا بكل قواه ومكوناته موحد في هذه المواجهة، مؤكدا أن معركة طوفان الأقصى حدث مفصلي في صراعنا مع الاحتلال الصهيوني.

وقال بدران اليوم السبت: "إن شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام ٤٨ جزء أصيل حاضر في كل الأحداث المركزية والمفصلية؛ ونحن نثق بهم وبقدراتهم وبدورهم المميز في كل المواجهات مع الاحتلال، وننتظر منهم تحركا ميدانيا يتناسب مع حجم التحديات".

ودعا كل الفصائل الفلسطينية إلى إعلان الاستنفار العام في صفوف رجالها والعمل في الميدان وترتيب الصفوف وتوحيد الجهود في الضفة المحتلة على وجه الخصوص، مطالبا كل من يملك السلاح في الضفة أن يوجهها نحو الاحتلال دون تردد ودون انتظار إذن من أحد.