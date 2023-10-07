الشعبية: المقاومة مصممة على تحقيق انتصار استراتيجي على الاحتلال

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن المقاومة مصممة على تحقيق انتصار استراتيجي على الاحتلال الإسرائيلي، في معركة "ستفتح باب العودة وتعيد رسم تاريخ فلسطين والمنطقة".

وأكدت الشعبية في بيان وصل "الرسالة نت"، أن المقاومة الفلسطينية خرجت لتلبية نداء فلسطين ونداء القدس و"الأقصى"، لاسترداد طبيعة الصراع ورد الاعتبار لكرامة الأمة العربية.

ودعت الجبهة الشعبية الشعب الفلسطيني، إلى المشاركة الفاعلة في معركة "طوفان الأقصى"؛ كل من موقعه وبما يمتلك من أدوات، للانقضاض على جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت على ضرورة قطع طرق إمداد الاحتلال، وتخريب منشآته الحيوية، ومطاردة الغزاة المذعورين أمام ضربات المقاومة.

وأهابت بكل من يحمل السلاح للانخراط في معركة شعب فلسطين ضد الاحتلال، والتموضع في الموقع الطبيعي لكل فلسطيني يناضل من أجل الخلاص من الاحتلال.

وعدَّت الحركة توقيت المعركة الذي تزامن مع حرب أكتوبر، هو دعوة لأبناء الأمة العربية وشعوب المنطقة لإدراك موقعهم في مجمل الصراع مع الاحتلال في هذه المعركة بالذات، والقيام بواجباتهم إلى جانب أبناء شعبهم.

يأتي ذلك عقب إعلان القائد العام لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف، عن بدء المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" بإطلاق ما يزيد عن 5 آلاف صاروخ وقذيفة، من قطاع غزة صوب مدن الداخل ومستوطنات الاحتلال.

وتتواصل رشقات المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، منذ ساعات الصباح الباكر، وتستمر حتى اللحظة تجاه عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنًا مع تنفيذ المقاومة عملية تسلل وإنزال في محيط مستوطنات الغلاف، واشتباكات مسلحة مع بحرية الاحتلال، أسفرت عن قتلى وجرحى.