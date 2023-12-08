مقتل نجل عضو الكابينت غادي آيزنكوت في معارك غزة

أعلنت القناة "12" العبرية، مساء الخميس، مقتل نجل عضو الكابينت الحربي، قائد الأركان الأسبق غادي آيزنكوت في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

وذكرت القناة، أن الرقيب أول احتياط غال آيزنكوت (25 عامًا)، نجل الوزير بدون حقيبة غادي آيزنكوت قتل في اشتباك شمال قطاع غزة، كما قتل الرقيب أول احتياط دافيد ديتش (34 عامًا) من حريش في معارك جنوبي القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3 من جنوده بجراح خطيرة في المعارك الدائرة في القطاع.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ والده باصابته أولاً خلال تواجده في غرفة عمليات الجيش في الجنوب وبعدها أبلغ بوفاته في المستشفى.