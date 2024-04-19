يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 196 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وأمس الخميس، قالت وزارة الصحة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 106 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي لحصيلة العدوان، لارتفاع عدد الشهداء إلى 33970 شهيدا و76770 مصابًا، منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضافت أنه لا تزال أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي أحدث التطورات، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارتين على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت غارتين على منطقتي السكة، وعلى منزل لعائلة المبحوح شرق تل الزعتر في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة مواطن نقل إثرها إلى مستشفى كمال عدوان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، محيط عزبة بيت حانون ومناطق متفرقة من شمال القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الشوكة شرق رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت، فجر اليوم، عدة غارات على المغراقة ومحيط شركة الكهرباء وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، واستهدفت أراضي زراعية وبيوت قصفت مسبقا ولم يسجل حتي اللحظة أي اصابات.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على شمال النصيرات وسط القطاع، وشنت غارات عدة على محافظة غزة.

والليلة الماضية، أعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 4 شهداء و 3 إصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السر في الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على منزل عائلة أبو سلمية بجوار مسجد عمر في أرض الشنطي شمال مدينة غزة.