"امرأة تحتضن جثة طفلة".. لقطة من غزة تفوز بجائزة أفضل صورة في العام

حازت صورة امرأة فلسطينية تحتضن جثة طفلة شهيدة ملفوفًة بـ "الكفن الأبيض"، في إحدى زوايا مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، بأفضل صورة عالمية لعام 2020

وتظهر الصورة الفائزة، والتي تم التقاطها يوم الـ 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني، إيناس أبو معمر (36 عامًا) وهي تبكي وتحمل جثة الطفلة سالي المغطاة بملاءة في مشرحة المستشفى.

وقال صاحب الصورة الفائزة بالجائزة الأولى، المصور الفلسطيني محمد سالم (جاد الله)، عن لقطته التي تظهر امرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة، إنه "يتمنى أن تصل هذه الصورة لكل العالم وتكون سبباً في وقف الحرب والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وأضاف، "يقدم هذا الانجاز لأرواح شهداء الصحافة الذين دفعوا من دمائهم لكي تصل رسالتهم السامية لكل العالم" خاصة أخيه الشهيد بلال جادالله مدير مؤسسة بيت الصحافة، والذي قضى خلال هذه الحرب إثر قصف إسرائيلي.

وخلال حفل تسليم الجوائز، قالت مؤسسة ورلد برس فوتو، ومقرها أمستردام، إنه من المهم إدراك المخاطر التي تواجه الصحفيين الذين يغطون الصراعات.

ويشار إلى، أن أكثر من 100 صحفي وعامل في الاعلام استشهدوا أثناء تغطيتهم الصحفية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها الوحشي لليوم الـ 195 تواليًا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 33 ألفًا و899 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 76 ألفا و664 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.