خاص| دعوات دولية لحظر مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس 2024 

غزة- علاء شمالي

دعى وزير الشباب والرياضة الجزائري السابق رؤوف سليم برناوي لإطلاق حملة لحظر مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس 2024.

ووجه الوزير برناوي دعوته لأحرار العالم وبطلات وأبطال مختلف اللجان والمنظمات والإتحادات الرياضية الوطنية والدولية التحرك من أجل حظر مشاركة الكيان الصهيوني في أولمبياد باريس 2024 رفضاً لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

وقال الوزير برناوي إن هذه الدعوة تتزامن مع الدعم اللامتناهي للجزائر دولة وشعبا إتجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة والدبلوماسية الجزائرية التي كآنت سدا منيعا رفقة أحرار العالم والدول التي تؤمن بالقضية.

ودعى برناوي أيضا اللجنة الأولمبية الدولية لرفض مشاركة إسرائيل وإبعاد قتلة الأبرياء الذين لم يفرقوا بين رضيع أو إمرأة أو شيخ.

وأوضح برناوي إن هذه الدعوة تأتي تعزيزاً للمواقف الثابتة للجزائر دولة وشعباً تجاه القضية الفلسطينية ورفضاً لمشاريع تصفيتها.

يشار إلى أن الوزير برناويي من أبرز الرياضيين وسبق أن مثل الجزائر في مختلف المنافسات الوطنية والدولية، وتقلد مسؤوليات سامية، كوزير للشباب والرياضة سابقا، اضافة لتقلده مناصب في الاتحادات الدولية المختلفة.