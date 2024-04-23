قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، إن التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة "مثيرة للقلق للغاية".

ودعا دوجاريك إلى إجراء تحقيق "موثوق" في مواقع المقبرة، مضيفاً أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار "لرؤية نهاية لهذا الصراع" في قطاع غزة.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن، الأحد، انتشال جثامين 190 شهيداً من مدينة خانيونس جنوبي القطاع حتى الأن، بعد انحساب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة، والعثور على مقابر جماعية.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن جثامين الشهداء تم اكتشافها في مقبرة جماعية بعد دفنها من قبل قوات الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس، مبيناً أن جثامين الشهداء تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، قتلهم جيش الاحتلال أثناء اقتحامه للمجمع ودفنهم بشكل جماعي داخله معظمهم من النساء والأطفال.