اعتقال 36 شخصًا في تظاهرات دعماً لفلسطين بأمريكا

اعتقلت الشرطة الأمريكية 36 شخصا بينهم 16 طالبا بجامعة أوهايو على خلفية مشاركتهم في مظاهرات للتضامن مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تشهدها جامعات أمريكية عدة منذ قرابة 10 أيام.

وفي حديثه للأناضول، قال بن جونسون، الناطق باسم جامعة أوهايو، إن قوات الأمن اعتقلت الطلاب والمشاركين الآخرين بتهمة "الدخول بدون إذن إلى حرم الجامعة".

وفي تصريحات أخرى لوسائل إعلام محلية، قال جونسون إنّ اعتقال الطلاب والمتظاهرين الآخرين جاء بعد تحذيرات عدة لهم بفض المظاهرة والمعسكر الذي نصبوه داخل الحرم.

يأتي هذا بالتزامن مع تداول مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي وجود قناصين على أسطح البنايات داخل حرم الجامعة التي أعلنت إدارتها بأنهم أشخاص من مديرية أمن الولاية.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود "إسرائيل" بالأسلحة.