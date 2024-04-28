حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 205.. وهذه أبرز التطورات

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 205على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و 69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34388 شهيدًا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات، استشهد 10 مواطنين الليلة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي النصر شمال شرق رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة قليبو شمال غزة، كما قصفت حي الزيتون جنوب شرقي القطاع.

كما واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية لقطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الأمني، نيرانها في محيط مدينة بيت لاهيا.

في المحافظة الوسطى، أكدت مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال الذي استهدف منزلًا لعائلة "الجد" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 9 شهداء.

واستهدفت طائرات الاحتلال، منزلًا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.