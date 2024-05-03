خاص| نائب سابق بالكنيست: حكومة نتنياهو تخشى من الإعلان عن وقف اطلاق النار؛ لأنها ستتفكك

قال النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي امطانس شحادة، إنّ مجرد الإعلان عن وقف اطلاق النار، يمثل معضلة كبيرة لدى حكومة نتنياهو التي تخشى منه، لأنها ستتفكك.

وأضاف شحادة لـ(الرسالة نت)، "نتنياهو وضع نفسه في موقف ابتزاز من مختلف شركائه"، معتبرا أن تهديدات سموتريتش وبن غفير هي فقط لردعه، "فهم يدركون أن رحيلهم من الحكومة لن يعيدهم لها مرة أخرى".

وأوضح أن نتنياهو أضطر لقاء ذلك لايجاد صيغ تنقذه من خلال الاستعانة بأطراف دولية تعلن نهاية الحرب.

ورأى أن إسرائيل قد تحاول التنصل من بعض الالتزامات؛ لكنّ هذا لن يعطل الصفقة، مضيفا: "الحكومة لديه خشية كبيرة من الإعلان عن وقف اطلاق النار؛ لأنها ستتفكك؛ إلّا إذا وجدت صيغة دولية".

وذكر شحادة أنّ الفصائل الفلسطينية استطاعت مراكمة نقاط قوة في موقف التفاوض، أهمها قوة الصمود الذي عزز من مناعة اختراق مواقفها او انتزاع شيئا منها.