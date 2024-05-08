رئيس جمعية حق العودة لـ ( الرسالة): على الأونروا العودة إلى التزاماتها تجاه اللاجئين بشمال غزّة

دعا رئيس جمعية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ورئيس العاملين لدى الأونروا سابقاً كاظم عايش، إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إلى العودة للقيام بمهامها والتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في منطقة شمال القطاع، خاصة في ظل الاستعدادات التي بدأتها لجان الأحياء واتحادات العاملين التابعة للوكالة الأممية هناك.

وقال عايش، في تصريحٍ لـ "الرسالة نت"، إن واجب الوقت والمسؤولية الملقاة على عاتق المنظمة الدولية، التي تقضي عليها إغاثة وتوظيف اللاجئين الفلسطينيين، يستدعي منها فورًا التوجه للقيام بمهامها ومسؤولياتها في منطقة شمال القطاع، خاصة مع وجود آلاف النازحين في مدارسها هناك.

وذكر عايش، أن المواطنين هناك مروا في مجاعة مأساوية، يفرض على الأونروا التزامًا مضاعفًا للتحرك في سياق تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكدّ أن، عزوف (الأونروا) عن قيامها، تحت ذريعة المنع الإسرائيلي غير مقبول، مردفًا: "هناك مؤسسات دولية تعمل كالمطبخ الدولي وغيرها، يجب أن تضغط الأونروا للقيام بدورها، لا أن تتوقف متفرجة إزاء محاولات استبدالها".

وأشار عايش إلى، أن أي محاولة للتردد في تقديم الخدمات الملقاة على عاتق الأونروا، يعتبر انقلابًا على دورها ومحاولة مكشوفة لعزلها واستبدالها، وهذا أمر ينبني عليه إجراءات مدمرة على صعيد أوضاع اللاجئين، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة في واقع الصراع.