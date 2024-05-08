"المسار الثوري البديل” تدعو المصريين إلى الخروج رفضا للمجازر الإسرائيلية في غزة

فلسطين اليوم - القاهرة

دعت “حركة المسار الثوري البديل” جماهير الشعب المصري الشقيق، وطلبة الجامعات والمدارس المصرية، إلى الخروج الشعبي الواسع ضد المجازر الصهيونية الامريكية التي يرتكبها جيش الاحتلال في رفح وعموم قطاع غزة، والتي تجري على مدار الساعة منذ 7 أشهر.

كما دعت حركة المسار الثوري المناضلين والمناضلات في مصر، وعموم طلائع شعبنا المصري العظيم إلى كسر حواجز الصمت وجدران الخوف والتخاذل، وتحرير صوت الجماهير المصرية للدفاع عن موقع مصر ودورها التاريخي.

وأضافت الحركة في بيانها إن "اقتحام قوات العدو الصهيوني لمعبر رفح، وما يجري من مجازر وحصار وتجويع من شأنه تدمير القطاع الصحي ونشر الأمراض والأوبئة في غزة، كما يهدد كل مرافق الخدمات والممرات الإنسانية".

كما جدد البيان دعوة المنظمات وكوادر الحركة وكل قوى التضامن مع شعبنا، إلى تنظيم فعاليات أمام السفارات المصرية من أجل تفعيل “بوابة صلاح الدين” فوراً لسفر الجرحى والمواطنين ودخول البضائع وعدم تورط مصر الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

يُذكر أن قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر وحرب إبادة جماعية مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وقد أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 34 ألف وإصابة قرابة 78 ألفا آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض والذين لم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال جثاميهم، ناهيك عن تدمير آلاف المنازل في كافة محافظات القطاع المحاصر، وتهجير سكانها الذين باتوا يعيشون في الخيام في ظروف إنسانية كارثية.