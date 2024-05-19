الداخلية بغزة تدين اغتيال الاحتلال مدير مباحث شرطة المحافظة الوسطى

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأحد، اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي مديرمباحث شرطة المحافظة الوسطى، العقيد زاهر حامد الحولي، ومرافقه، أثناء قيامهما بواجبهما الشرطي في المحافظة صباح اليوم، وكذلك استهداف قوة شرطية مكونة من أربعة ضباط أثناء عملها في تقديم الخدمة للمواطنين بمخيم النصيرات الليلة الماضية.

وأكدت وزارة الداخلية، في تصريحٍ صحفي، أنّ تكرار استهداف الاحتلال لضباط وعناصر جهاز الشرطة هو إمعان في الجريمة بحق الجهاز؛ الهدف منه إشاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وكسر صمود شعبنا في ظل العدوان.

وشددت الداخلية على أنّ "جهاز الشرطة هو جهاز مدني محمي بموجب القانون الدولي، وإن إقدام الاحتلال على اغتيال ضباط وعناصر الشرطة يأتي دون أي مبرر، سوى أنهم يقومون بواجبهم الخدماتي والإنساني تجاه المواطنين".

وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف كوادر جهاز الشرطة؛ من أجل تمكينهم من القيام بواجبهم في مساعدة المواطنين وتقديم الخدمة لهم.