الصحة بغزة تحذر من النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاتنين، من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية والعديد من الخدمات.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن هذه الأدوية والمستلزمات "أصبح رصيدها صفراً" في المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يهدد حياة المرضى بالخطر.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفيرها وإدخالها، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله لكافة معابر قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلاله وإغلاقه معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة لليوم الـ14على التوالي، منذ بدأ اجتياحه البري لمدينة رفح، مما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، حذر في وقت سابق، من أن عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وأن 33 شاحنة فقط وصلت إلى مدينة رفح الفلسطينية ، منذ 6 مايو الجاري.