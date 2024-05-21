قال الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، يوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر في جنين والضفة الغربية جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة، منذ 8 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البرغوثي تعليقًا على إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين بينهم رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين الحكومي أسيد جبارين، وطفل، ومدرس.

وأضاف "جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر في مخيم جنين والضفة الغربية جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة".

وصباح الثلاثاء، قالت وزارة الصحة إنّ "عدوانا إسرائيليا أسفر عن 7 شهداء و9 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة".

وأفادت مصادر محلية، بأنّ من بين الشهداء طبيبا كان في طريقه للعمل، ومعلما، وطالب مدرسة.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، قبل أن تواجه اشتباكات مع المقاومين، وشوهدت طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق في سماء جنين.

وبموازاة عدوانه المدمر على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين من انتهاكاتهم في الضفة الغربية المحتلة مما أدى إلى استشهاد 513 مواطنًا وإصابة نحو 5 آلاف واعتقال 8800 منذ السابع من أكتوبر الماضي.