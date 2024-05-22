الأوقاف بغزة: منع الآلاف من أداء فريضة الحج يعد انتهاكًا واضحًا لحرية العبادة

قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واحتلال معبر رفح البري، يتسبب بالحيلولة دون إتمام موسم الحج لحجاج قطاع غزة لهذا العام 1445هـ 2024م.

وطالبت الأوقاف في تصريح صحفي، المعنيين وخاصة الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بالضغط على جميع الأطراف وفي مقدمتها الاحتلال، لتمكين أهالي غزة من إقامة شعيرة الحج لهذا العام.

وناشدت الأشقاء في المملكة العربية السعودية بتسمية فوج الحج لأهالي قطاع غزة لهذا العام، ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكدت الأوقاف أن منع الآلاف من مواطني قطاع غزة عن أداء فريضة الحج، يعد انتهاكًا واضحًا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأماكن العبادة، وفي مقدمتها قصف وتدمير (604) مسجد بشكل كلي، وإلحاق أضرار بليغة ب(200) مسجد أخرى، وقصف (3) كنائس.