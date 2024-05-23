هنية وقادة بالفصائل يلتقون وزير الخارجية الإيراني الجديد في طهران

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وقادة في فصائل المقاومة الفلسطينية وزير الخارجية الإيراني الجديد علي باقري في طهران.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، إن الحديث دار حول مجمل القضية الفلسطينية وتطوراتها المختلفة، وخاصة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها المختلفة وتطورات طوفان الأقصى.

وذكرت أن اللقاء جاء في إطار زيارة هنية إلى العاصمة الإيرانية "لتقديم واجب العزاء في استشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق وعدد من المسؤولين الإيرانيين في حادث تحطم الطائرة الرئاسية".





