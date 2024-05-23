استشهاد مساعد قائد الأمن الوطني وإصابة 4 ضباط آخرين بغزة

أعلنت وزارة الداخلية مساء يوم الخميس، عن استشهاد مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة وإصابة 4 ضباط آخرين، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة.

وأفادت وزارة الداخلية في تصريح صحفي، باستشهد اللواء ضياء الدين الشرفا مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة وإصابة أربعة ضباط آخرين برفقته، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة صباح اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35800 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80011 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.