أيزنكوت: لو أُجريت انتخابات في قطاع غزة لفازت حماس

هاجم قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق "غادي أيزنكوت"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمه بالفشل على كافة الأصعدة، وزرع الأوهام بشأن الانتصار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لو أجريت انتخابات فإن حماس ستفوز فيها.



وقال آيزنكوت خلال مشاركته يوم الأربعاء، إن "نتنياهو يزرع وهمًا كاذبًا عبر الشعارات التي يرددها بشأن الحرب على غزة".

وأضاف أنه "من المستحيل تسويق شعار جذاب وهو النصر المطلق"، متابعًا: "من يقول إننا سنفكك بضعة كتائب في رفح ثم نعيد المختطفين فهو يزرع وهمًا كاذبًا".



واستعرض آيزنكوت الأهداف الأربعة التي حددها نتنياهو لحكومته الحالية عند تنصيبها، وهي "كبح البرنامج النووي الإيراني، والسعي لتحقيق السلام مع السعودية، والحفاظ على الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة واستعادة الأمن والحوكمة"، مشددًا على أن نتنياهو فشل في جميع هذه الأهداف "فشلاً ذريعًا".

وبحسب آيزنكوت، فإن "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتشكيل سلطة أخرى في قطاع غزة، النصر الكامل هو شعار فارغ".

وعن استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق: "كنت أتمنى لو كان بإمكاننا تنفيذ عملية عنتيبي، لكنهم منتشرون في عشرات المواقع".



وأضاف أن "نتنياهو فشل في الأمن والاقتصاد؛ في الآونة الأخيرة، تدخل الاعتبارات السياسية وغيرها من الاعتبارات في عملية صنع القرار"، مؤكدًا أن "حماس منظمة أيديولوجية، حتى لو أجروا انتخابات في غزة اليوم، فإنهم سيفوزون".