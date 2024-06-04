فيديو: اليوم الـ 242.. شهداء بمجزرة (دامية) في دير البلح وغارات متواصلة على غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 242 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

ملخص لأبرز تفاصيل الحرب على غزة خلال الـ 12 ساعة الأخيرة؛

استشهد 8 من أفراد الشرطة وأصيب 20 آخرين بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمركبة ومجموعة من المواطنين قرب مدخل مركز للإيواء شمال دير البلح جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتأوي مئات الأسر.

وأشارت إلى أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

وفي حي الزيتون، انتشلت طواقم الدفاع المدني 14 شهيدًا بعد تراجع جيش الاحتلال من منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة، وآليات الجيش تطلق قذائف وتعيق عمل الإسعافات في انتشال المزيد من الشهداء والإصابات.

وارتقى 4 شهداء و عدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "غانم" في بلوك 10 في مخيم البريج وسط القطاع

كما وارتقى 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "غباين" قرب مسجد السدرة في حي الدرج وسط مدينة غزة

وأصيب 5 مواطنين إثر إطلاق نار من مسيرة تابعة للاحتلال على منطقة ميراج شمالي مدينة رفح

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: آلاف الأطفال في غزة استشهدوا (عدد كبير منهم وهم نائمون) في الهجوم الإسرائيلي المستمر على السكان المدنيين

مستشفى كمال عدوان: نعمل بالحد الأدنى ونحاول إعادة تأهيل المستشفى لكن إمكانياتنا محدودة

مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية: نحو 55% من مباني قطاع غزة دمرت أو تعرضت لأضرار منذ 7 أكتوبر الماضي.