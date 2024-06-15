عبد ربه لـ (الرسالة) صور الأسرى المحررين تكشف حجم التجويع بسجون الاحتلال

قال حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى، إن صور الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، تظهر سياسة حجم التجويع الممارسة بحقهم.

وذكر عبد ربه لـ (الرسالة)، أنه تم رصد حالات مرعبة للإصابة بالأمراض الجلدية، ونقص المناعة، وأمراض صدرية ومعوية أصيب بها هؤلاء الأسرى خلال فترة اعتقالهم.

وأوضح، أن مقارنة الأسير بعد الإفراج عنه عما كان عليه من قبل، يظهر تعرضه لتجويع قاسي، يستهدف إلحاق الأذى به.

وذكر أن هذا أيضًا يكشف حالة الإهمال الطبي، وهو ما يشير لوجود سياسة متعمدة؛ للتخلص من الأسرى.

وبين المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى، أن هذا جرى مع الأسرى من الضفة، مردفًا: "فلك أن تتخيل ما يحدث من تعذيب وتنكيل وتجويع في السجون السرية لمعتقلي غزة".

وتابع عبد ربه "الوضع كارثي جدا، وهذا يفسر حجم ارتقاء الشهداء في سياسة إعدام كشفت عن بعضها وسائل إعلام الاحتلال ".

وذكر، أن الاحتلال لهذه اللحظة يرفض السماح لزيارة عوائل الأسرى أو محامي الهيئة للأسرى.