تضامن عدد كبير من الجماهير التركية التي زحفت خلف منتخبها المشارك في بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

ورفعت جماهير تركيا، علم فلسطين وشعارات التضامن مع غزة. خلال المباراة التي استهل منتخب تركيا مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”،، بفوز كبير منتخب جورجيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان من اللافت حرص عدد كبير من أنصار المنتخب التركي على رفع أعلام فلسطين والتعبير عن تضامنهم من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل للشهر التاسع على التوالي.

ومنذ بداية العدوان شهدت الملاعب التركية العشرات من المواقف التي تعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية سواء من الجماهير أو حتى اللاعبين.

ولا زالت غزة تعيش تحت حرب إبادة تشنها إسرائيل منذ 9 أشهر راح ضحيتها ما يقارب 40 ألف شخص بين شهيد ومفقود.

وتشهد الفترة الحالية الكثير من مشاهد التضامن الرياضي العالمي مع فلسطين والمطالبة بوقف الحرب على غزة.

ولا زالت تتصاعد موجة مطالبات شعبية ورسمية للجنة الأولمبية الدولية بمنع مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس 2024 نتيجة استمرار حرائقها صدّ الفلسطينيين على غرار العقوبات التي فُرضت على روسيا ومنعها من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2022 بسبب حريها على أوكرانيا.