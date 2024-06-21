الاحتلال يواصل قتل لاعبي كرة القدم في غزة 

يواصل الاحتلال (الإسرائيلي) قتل المزيد من الرياضيين ولاعبي كرة القدم في حرب الإبادة المستمرة على غزة منذ 9 أشهر.

وارتقى لاعب كرة القدم أحمد أبو العطا وزوجته وأطفاله شهداء في قصف اسرائيلي استهدف شمال غزة اليوم الجمعة.

ولعب أبو العطا 33 عامًا كرة القدم لأكثر من 15 عاناً في عدة أندية أبرزها الشجاعية والصداقة والأهلي الفلسطيني.

وفي آخر إحصائية أعدها الاتحاد الفلسطيني، والتي ترصد انتهاكات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية منذ بدء العدوان، فقد ارتفع عدد شهداء الحركة الرياضية إلى 185 شهيدًا. ومن بين الشهداء، 110 شهداء في كرة القدم، بواقع 26 طفلًا و78 شابًا.

وإلى جانب الشهداء، يعتقل الاحتلال الإسرائيلي عدد من الرياضيين يصعب حصرهم، كما أصابت الاستهدافات مباني للمؤسسات الرياضية والنوادي والملاعب في القطاع.

تلك الانتهاكات، دفعت نشطاء إلى إطلاق حملات تطالب الاتحادات الرياضية بمعاقبة "إسرائيل" ومنعها من المشاركة في البطولات الدولية.