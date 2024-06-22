حماس: الاحتلال يتجاهل القوانين والشرائع التي تجرّم استهداف المدنيين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، إن جرائم الاحتلال بحق المدنيين تستدعي تحركا أكثر فاعلية وجدية من المجتمع الدولي ومؤسساته لإجبار الاحتلال على وقف إجرامه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين بغزة.

جاء ذلك في تصريح لحركة حماس، تعقيبا على تنفيذ قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مجازر جديدة وقصفه مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، واستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس ورفح، ما أدى لارتقاء وإصابة العشرات.

وأكدت حماس أن هذه المجازر إمعان في جريمة الإبادة المستمرة منذ 8 أشهر وتجاهل تام واستخفاف بكل القوانين والشرائع التي تجرم استهداف المدنيين.

وشددت حركة حماس على أن الاحتلال وقادته النازيين سيدفعون ثمن انتهاكاتهم، وأن جرائمهم لن تُفلِح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو ثنيِه عن المُضِيّ في طريق النضال والمقاومة، حتى كسر العدوان، وطرد الاحتلال عن فلسطين، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.