صمت محمد صلاح عن حرب غزة يثير تساؤلات الرياضيين

لا زال النجم المصري محمد صلاح يثير الكثير من التساؤلات عن صمته تجاه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 9 أشهر.

وتسائل الآلاف من المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الذي يجعل هداف ليفربول صامتا رغم مشاركة معظم نجوم كرة القدم العالميين في حملات التضامن مع غزة.

ومع استمرار انتشار حملات عالمي لافت أنظار العالم لما يحدث في غزة ومشاركة واسعة من نجوم العالم مثل ديفيد بيكهام وبول بوغبا ورياض محرز وحكيم زياش، وغيرهم الكثير، وما زالوا حتى اللحظة يشاركون.

وفي وسط هذه الأهوال التي يعيشها أهل غزة، لم يكتفِ صلاح بالصمت وعدم التضامن معهم مثلما فعل بعض النجوم غير المسلمين، بل نشر صورا له وهو عاري الصدر بشكل أثار استياء متابعيه.

هذا الصمت "الغريب" من الدولي المصري دفع العديد من الناشطين على منصة إكس لانتقاده، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يصمت فيها عن حدث ما في البلاد العربية والإسلامية.

وقال الناشط الرياضي محمد الكعبي "صمتك شيء غريب"، فيما تساءل حساب "جنون الكالتشيو" الرياضي "ما مشكلة محمد صلاح؟ غريب أمره".

كما كتب الناشط الرياضي أحمدوف "إبراهيما كوناتي نجم دفاع ليفربول نشر على حسابه الشخصي تضامنا مع غزة، وللآن النجم المسلم المصري محمد صلاح لم ينشر شيئا".

وقارنت مدونة أخرى بين تفاعل صلاح مع مناسبة مثل أعياد رأس السنة "الكريسماس"، وتفاعله مع الأحداث التي تقع في بلاد المسلمين، في إشارة إلى أنه لا يتفاعل مع أي قضية تخص المسلمين.

وفي الجانب المقابل، حاول مدون تبرير صمت اللاعب المصري، قائلا "الحملة التي على محمد صلاح بسبب المجازر اللي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة ومعبر رفح، بكل عقلانية هل لو غرد أو صرح محمد صلاح سيغير شيئا؟".