عمليات نوعية للمقاومة تزهق أرواح جنود (إسرائيليين) في الشجاعية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، عن تنفيذها سلسلة عمليات نوعية في اليوم الـ270 من العدوان على القطاع بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت القسام، في سلسلة بلاغات عسكرية عبر الـ"تليجرام"، استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105".

وأشارت إلى تمكن مقاتليها "من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وبينت تمكن مقاتليها من "استهداف قوة صهيونية قوامها 14 جندياً تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

كما استهدفت القسام "ناقلة جند صهيونية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105".

وبالاشتراك مع سرايا القدس، قالت القسام إنّ مقاتليها تمكنوا من "من الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وفي ذات السياق، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنّ مقاتليها استهدفوا "قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل أحد المباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة "TBG" وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكدت السرايا "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة "ثاقب" بآلية عسكرية صهيونية محيط مسجد السالم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وبالاشتراك مع كتائب القسام، أكدت السرايا تنفيذ مقاتليها "كمين محكم باستهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى بقذيفة (TBG)".

وأضافت أنه "وفور تقدم قوات النجدة تم استهدافها بقذيفة من نوع "الياسين 105" وتفجير عبوتين من نوع "ثاقب" و "شواظ" في آليتين عسكريتين".