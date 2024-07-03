لاعبات اتحاد طنجة المغربي يتضامن مع غزة

تتواصل بشكل شبه يومي حالات التضامن الرياضي في الساحات العربية والدولية مع غزة التي لا زالت تتعرض لحرب إبادة مستمرة منذ 9 أشهر.

و عبَّرت لاعبات نادي اتحاد طنجة المغربي لكرة السلة عن تضامنهن مع فلسطين وقطاع غزة، خلال حفل تتويجهن ببطولة المغرب في مدينة طنجة الأحد.

وارتدت لاعبات النادي المغربي قمصانا على شكل الكوفية الفلسطينية وتحمل علم فلسطين، حسب صور نشرها اتحاد اللعبة على صفحته بـ”فيسبوك”.

وعادة ما تشهد ملاعب الرياضة في المغرب، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، تعبيرات تضامنية مع غزة، سواء عبر ترديد هتافات أو حمل الأعلام الفلسطينية او لافتات ضخمة أو ترديد أغانٍ.

ومنتصف يونيو الماضي، تضامن جمهور فريق “الرجاء” الرياضي لكرة القدم مع غزة، برفع لافتة كبيرة تحمل العلم الفلسطيني في المدرجات عقب تتويجه ببطولة الدوري المحلي.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد مدن مغربية عديدة، بينها العاصمة الرباط، فعاليات ووقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإنهاء الحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.