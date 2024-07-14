إصابة 4 جنود (إسرائيليين) بعملية دهس قرب الرملة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ظهر الأحد، عن إصابة 4 جنود إسرائيليين بجراح متفاوتة في عملية دهس قرب مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن العملية وقعت في محطة انتظار قرب قاعدة "الصرفند" العسكرية الإسرائيلية شمال غربي الرملة، إذ دهس سائق 4 جنود، وصفت إصابة أحدهم ببالغة الخطورة، بينما وصفت إصابة ثانٍ بالخطيرة.

وفيما بعد أعلنت شرطة الاحتلال أن منفذ العملية فلسطيني من بلدة كفر عقب شرقي القدس، وتم استهدافه بالرصاص فاستشهد في المكان.

ووقعت العملية على مقربة من قاعدة عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال، شهدت تنفيذ عملية طعن استهدفت جنوداً قبل نحو عام أصيب خلالها جنديان بجراح خطيرة.