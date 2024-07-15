القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة (إسرائيلية) في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، يوم الأحد، عن تنفيذها عملية استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن واستهداف عدد من الأهداف العسكرية للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش.

وقالت القوات اليمنية في تصريح وصل (الرسالة نت) :"نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (MSC UNIFIC)) الإسرائيليةَ في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ.

وأشارت إلى تنفيذ "سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةَ استهدافٍ لعددٍ من الأهدافِ العسكريةِ للعدوِّ الاسرائيليِّ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ من المسيراتِ، مؤكدةً تحقيق العملية أهدافها بنجاح".

وجددت القوات اليمنية دعوتها " لكافةِ الجيوشِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى تأديةِ واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ وتؤكدُ استعدادَها الكاملَ لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ مشتركةٍ معَ أيَّةِ جهةٍ عربيةٍ أوْ إسلاميةٍ مناصِرةٍ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.