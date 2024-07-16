خطة قطرية تركية للإنعاش المبكر بغزة بعد الحرب

الدوحة - الرسالة نت

أوضح السفير التركي في قطر مصطفى كوكصو أنه خلال زيارة الوفد التركي إلى قطر برئاسة نائب وزير الخارجية ياسين أكرم سريم خلال الفترة من 2-5 يوليو 2024 لمناقشة التعاون في مجال المساعدات الإنسانية في غزة ودول أخرى تعكس التزامنا الراسخ واستعدادنا للعمل مع إخواننا القطريين.

وأوضح أنه خلال الزيارة، بدأت تركيا وقطر التعاون لتبني «خطة الإنعاش المبكر» في غزة، بعد التجربة التركية في الاستجابة للأزمة الإنسانية في أعقاب الزلزال.

وأشار إلى أن تركيا تتمتع بالقدرة والخبرة في الانشاءات والبنية التحتية الدائمة، وترغب في تقديمها في «خطة الإنعاش المبكر» في غزة ونهدف إلى تسخير هذه الإمكانات بالتعاون مع كافة الدول الصديقة، وخاصة قطر، لإعادة حياة إخواننا وأخواتنا في غزة إلى طبيعتها.

يذكر أن تركيا تمكنت خلال عامين من بناء آلاف الوحدات السكنية في مناطق الزلزال وعاد السكان إلى بيوتهم خلال فترة قصيرة.