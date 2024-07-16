الاحتلال يقتحم قرية بزاريا ويفرض حصاراً على قرية رامين

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تسجيلات كاميرات خلال اقتحامها قرية بزاريا، شمال غرب نابلس .

واقتحمت قوات الاحتلال القرية وداهمت عدة منازل ومحال تجارية على الطريق الواصل بين بزاريا وعنبتا، واستولت على تسجيلات كاميرات.

وتمنع قوات الاحتلال المركبات من الحركة على الطريق باتجاه مدينة طولكرم، واقتحمت القرية أكثر من مرة منذ ساعات الصباح

وفي سياق متصل، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حصارا مشددا على بلدة رامين شرق طولكرم، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بعد أن أغلقت مداخلها الرئيسية كافة.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية منذ الصباح ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة عند مداخلها وفي شوارعها وأزقتها، ومنعت المواطنين من الخروج منها أو العودة إلى منازلهم، خاصة من كانوا يعملون في أراضيهم الزراعية أو خارج البلدة.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها على طريق الواد، ومفترق طريق الكسارات، ومنطقة الصدور، ومفترق بزاريا الذي أغلقت الطريق الواصل إليه.

واعتلت قوات الاحتلال أسطح عدة منازل بعد مداهمتها وتفتيشها وإجبار أصحابها على مغادرتها بعد استجوابهم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من منازل ومحال تجارية.

كما أغلقت جرافة عسكرية الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، فيما انتشرت قوات الاحتلال في كافة الطرق والأراضي الزراعية بمحيط بلدات رامين، وكفر رمان، وعنبتا، وبزاريا.

يأتي ذلك عقب إصابة ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بطولية قرب مستوطنة “شافي شومرون” بقضاء نابلس، وانسحب المنفذ\ون بسلام.

وفور وقوع العملية، استنفرت قوات الجيش الإسرائيلي، ومشّطت موقع إطلاق النار بحثًا عن منفذي العملية.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز دير شرف قرب نابلس، بعد إطلاق نار أصيب فيه 3 يعتقد أنهم مستوطنون، كما أغلقت الطريق بين بلدتي رامين وبزاريا.