حاتم عبد القادر: بن غفير يحاول صناعة صورة وهمية لنصر مزعوم باقتحامات الأقصى

قال حاتم عبد القادر رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى وتشجيعه للمستوطنين وغلاة المتطرفين لاقتحامه، يأتي في محاولة صناعة الصورة الوهمية لنصر مزعوم في الأقصى.

وأكدّ عبد القادر لـ"الرسالة نت" أن بن غفير يريد الخروج بمشهد السيطرة والسيادة على الأقصى؛ ليعلن عن انتصار وهمي في حرب الإبادة التي يشنها ضد القطاع.

وأوضح عبد القادر أن الهدف من هذه الاقتحامات التغطية على فشل دولة الاحتلال في تحقيق أهدافها في حرب الإبادة المستمرة ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس.

وذكر أن هذه الاقتحامات أيضا تأتي من واقع الاستعراض السخيف لدى عصابات اليمين المتطرف، وفي محاولة لكسب أصواتهم وتأييدهم، والاستعاضة عن محاولات الفشل في تحقيق أهدافهم.

وأكدّ أنها تأتي في سياق سلوك الدولة العبرية الراغبة في حسم الواقع الديني والتاريخي في مدينة القدس، "ومحاولة حكومة اليمين المتطرف القول إنها ماضية في تنفيذ هذه المخططات، رغم ما ينتابها من فشل في تحقيقه".

وأشار عبد القادر إلى ضرورة الانتباه لخطورة مخططات اليمين المتطرف، والتأكيد على ضرورة حماية المقدسات، خاصة في ظل الحرب المسعورة التي تشنها هذه العصابات، ومحاولاتها استغلال حرب الإبادة الجارية؛ لفرض وقائع تهويدية جديدة ضد المسجد.