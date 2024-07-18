نتنياهو يجري جولة ميدانية في رفح تحت حراسة مشددة

أظهرت صور متداولة عبر الإعلام العبري رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو يتجول في معبر رفح ومحور فيلادلفيا وبعض مناطق رفح تحت حراسة مشددة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهى قبل قليل جولة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني مؤقت في كيان الاحتلال لأطفال مرضى من غزة رغم موافقة وزير الحرب يوآف غالانت.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو يرفض إقامة المستشفى قبل إيجاد دولة ثالثة تعلن موافقتها على نقل المصابين إليها.

وأشارت إلى أن الخطة كانت إقامة مستشفى ميداني مؤقت لأطفال يعانون من أمراض مزمنة وإصابات خطيرة.

إلى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الى 38,848 شهيدا و89,459 جريحا منذ السابع من اكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الـ286.