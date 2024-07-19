الحشد العراقي للرسالة: إصرار نتنياهو على إطالة الحرب ستفتح عليه مزيد من أبواب جهنم

قال معاون رئيس هيئة الأركان الحشد الشعبي العراقي ابو علي البصري، إن إصرار نتنياهو إطالة الحرب على قطاع غزة، ستفتح عليه مزيد من أبواب جهنم من جبهات الاسناد والنصرة للقطاع، وستدفعها لتوجيه المزيد من الضربات المؤلمة.

وأكدّ البصري في تصريح خاصة بـ"الرسالة نت"، أن الضربات لن تكون كما في سابقاتها، والمقاومة لديها من بنك الأهداف ومن القدرات والطاقات ما يجعلها توجه ضربات مؤلمة، "الوقت لن يكون لصالح الاحتلال ولن يكون في خدمة أهدافه".

وذكر أن عمليات جبهات الاسناد لن تتوقف عند حدود الاحتلال فقط، "من يحاول ويعمل على دعم هذا الكيان لن يكون في مأمن، والمقاومة واضحة في قراراتها".

وفي السياق، أكدّ البصري أنّ عملية طوفان الأقصى التي قامت بها كتائب القسام؛ هي فريدة من نوعها، وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية؛ التي حاول الاحتلال ومن سار في تطبيعه شطب هذه القضية".

وأضاف: "كتائب القسام وقوى المقاومة في فلسطين، يقودون معركة بطولية تاريخية استثنائية، تشاركهم فيها أحرار العالم العربي والإسلامي، ويسجلون فيها ملاحم بطولية لن ينساها التاريخ، ولن يغفر فيها لكل اولائكم الذين تفرجوا على شعبنا، وصمودهم سيجعلهم يحققون نصرا أكيدا على الكيان، ويحطمون كبريائه وينسفون وجوده".