قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم السبت، إن تواصُل القصف الصهيوني المكثَّف وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزّل في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، وآخر هذه الجرائم استشهاد الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأطفاله، هو رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير المصير.

وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي مقتضب، أن الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.

كما طالبت، بحسب البيان، بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية.

ويوم أمس الجمعة، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حدٍّ له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه، وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية.