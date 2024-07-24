عطايا للرسالة : الحركة طالبت منظمة التحرير بسحب أي اعتراف دولي بــ (إسرائيل )

صرح رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إحسان عطايا لـــــالرسالة نت أن ما ورد في البيان الختامي للحوار الفلسطيني الذي تم تسريبه غير دقيق حيث رفضت حركة الجهاد الإسلامي أي صيغة تتضمن الاعتراف بإسرائيل.

ولفت عطايا أن الحركة لم توافق على إدراج صيغة تنص على القرارات الدولية التي تؤدي إلى الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال الغاصب، وطالبت بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، مضيفا أنها طالبت بتشكيل لجنة طوارئ أو حكومة طوارئ لإدارة المعركة في مواجهة الإبادة الجماعية ومخططات التصفية للقضية الفلسطينية.

وأوضح بأن ما ورد في البيان الختامي للحوار الفلسطيني في الصين الذي تم تسريبه إلى الإعلام غير دقيق، حيث رفضت حركة الجهاد أية صيغة تتضمن الاعتراف بإسرائيل صراحة أو ضمنا بـــ (إسرائيل) على حد تعبيره.