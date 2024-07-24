الأونروا: أطفال غزة يدفعون الثمن الأعلى للحرب وسط النزوح

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الأربعاء، إن الأطفال يدفعون "الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط النزوح والخوف من فقدان طفولتهم".

وقالت "الأونروا" في منشور على منصة إكس: "يواصل زملاؤنا في الأونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنح الأطفال الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان".

وشددت الوكالة على أنه "يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالًا".

والثلاثاء، قالت مسؤولة الاتصالات في "الأونروا"، لويز ووتردج، في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي راديو 4" البريطانية، إن "إسرائيل" وضعت ما يزيد على 80 بالمئة من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجددا من مدينة خان يونس.

وتتواصل لليوم الثالث العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان يونس، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف وتدمير لمبان سكنية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.