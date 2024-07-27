طارق فهمي: نتنياهو يعمل لشراء الوقت للتهرب من الصفقة

خاص- الرسالة نت

قال طارق فهمي رئيس قسم الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ومستشار مشارك في المفاوضات المصرية الإسرائيلية سابقا، إن رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو، يعمل لشراء الوقت من أجل التنصل والتهرب من تنفيذ الصفقة.

وأوضح فهمي لـ"الرسالة نت"، أنّ نتنياهو لديه مبدأ شراء الوقت لعدم تنفيذ الصفقة بصورة كاملة، والتهرب نحو بدائل تعتمد على التحريض ومواجهة الخيارات المتعلقة بهذا الإطار.

وفي سياق ذلك، وصف فهمي خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي بـ"الايدلوجي الديني"، قائلا: "يحمل أفكار ورؤى من مغالطات كبيرة، وتنصل فيه من الصفقة، والتهدئة، وحكم القطاع".

وأضاف: "قلب الديمقراطيين على الجمهوريين والعكس كذلك، وألقى خطاب سياسي ملون قائم على الأكاذيب والمزاعم الحقيقية".

وأكدّ أن العالم أمام سردية إسرائيلية، تقوم على مبدأ التوافق مع الأمريكي، "من ليس معنا فهو ضدنا"، وشيطنة كل من يعادي إسرائيل، وأثبتت أن التحالف بين إسرائيل وامريكا يحتاج إلى فعل الكثير من أجل تصحيحه ومراجعته.