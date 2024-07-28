جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي

اعترف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بمقتل جندي (إسرائيلي) متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش (الإسرائيلي) إن جنديا من كتيبة "شاكيد" في لواء "جفعاتي" قتل متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك رفح يوم 20 يوليو الجاري.

ووفقا لأرقام الجيش (الإسرائيلي) المعلنة، فإن 690 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة، كما تشير معطيات الجيش إلى أن 2147 جنديا أصيبوا في المعارك البرية بالقطاع.

ولليوم 296 على التوالي يواصل جيش الاحتلال، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.