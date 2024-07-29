التعليم: الحرب تحرم 39 ألف طالب من غزة من التقدم للامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الإثنين، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي، في مؤتمر صحافي، إن 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 450.

وأضاف أنه لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل. وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة.

وحرمت الحرب الإسرائيلية الدموية المستمرة لليوم الـ 297 على التوالي، نحو 39 ألف طالب وطلبة في قطاع غزة من تقديم امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لعام 2024. كما حرم 55 طالبا فلسطينيًا آخرين من أداء امتحان الثانوية العامة بعد أن غيبتهم سجون الاحتلال، بحسب وزارة التربية والتعليم.

لمعرفة نتائج امتحان الثانوية العامة 2024 لطلبة الضفة والقدس والخارج "اضغط هنا".