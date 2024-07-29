أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بالقرار الطارئ الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بإدراج دير القديس هيلاريون في قطاع غزة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي فاقت كل أشكال الوحشية، وأدت إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير معظم منازل قطاع غزة ومئات المواقع الأثرية والدينية.

وأشارت الهيئة أن قسماً كبيراً من دير القديس هيلاريون تم تدميره بقصف من طائرات الاحتلال في شهر كانون أول الماضي في استهداف واضح للمعالم التاريخية والحضارية والدينية الفلسطينية في غزة.

وأضافت الهيئة أن قرار اليونسكو يؤكد ويوثق القيمة التاريخية والحضارية والدينية لفلسطين باعتبارها مهداً للأديان، شكلت مركزاً للحضارة البشرية على مر التاريخ وكانت موئلاً للرهبنة المسيحية في عصورها الأولى.

وأكدت الهيئة أن عشرات المواقع الفلسطينية التي أعلنتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي تؤكد على تجذر الشعب الفلسطيني في أرضه، وتؤكد على روايته التاريخية أمام الرواية الصهيونية القائمة على الأكاذيب.