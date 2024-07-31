إضراب شامل في فلسطين تنديدًا باغتيال إسماعيل هنية في إيران

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الأربعاء، الإضراب الشامل في جميع الأراضي الفلسطينية تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران.

ودعت القوى الجماهير الفلسطينية إلى الخروج في مسيرات غضب إلى مناطق التماس مع الاحتلال.

وقالت القوى في بيان لها:"إن اغتيال القائد الوطني الكبير إسماعيل هنية يأتي في إطار إرهاب الدولة الصهيونية وحرب الإباده والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه".

وأكدت أن اغتيال هنية لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل سيزيده تمسكا وإصرارا على التمسك بحقوقه وثوابته من أجل الحرية والاستقلال.