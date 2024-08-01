الصحة: 35 شهيدًا و55 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة، يوم الخميس، بارتكاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 35 شهيدًا و55 إصابة.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) إلى 39480 شهيدًا و91128 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني،لاستيفاء جميع البيانات، "اضغط هنا"