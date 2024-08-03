"مقاومة الجدار": 1110 اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه بيوليو

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1110 اعتداءات، خلال تموز / يوليو الماضي.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري، يوم السبت، أن قوات الاحتلال نفذت 914 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 196 اعتداءً، تركزت في محافظة الخليل بـ226 اعتداءً، ونابلس بـ164، والقدس بـ143 اعتداءً.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض (استيلاء على أراضي وتوسعة استيطانية)، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضي، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 58 اعتداءً، والخليل 50 اعتداءً، وفي محافظة رام الله والبيرة 28 اعتداءً.

وأكد أن التصعيد الكبير والخطير وغير المسبوق لانتهاكات الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية، يهدف إلى تقويض العملية السياسية تمامًا، وبالتالي إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يرتقي في مواقفه إلى مستوى المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، سواء بحق الأرواح، أو بحق الأرض، نظرًا لحجم مساحات الاستيلاء الكبيرة، أو بحق المباني، ولما نشهده من هدم ممنهج وغير مسبوق للبناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ما ينذر بالمزيد.

وبين أن اعتداءات المستوطنين أدت لاقتلاع 970 شجرة، منها 870 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت ونابلس.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 4000 دونم من أراضي محافظة أريحا لصالح تعديل حدود محمية وادي درجة بمحاذاة البحر الميت، وأعلنت 441 دونما كأراضي دولة غربي رام الله وتحديدًا أراضي قرى دير عمار ودير قديس وشبتين من أجل توسيع مستوطنات نيلي ونعالي في المنطقة.

وأضاف أن جيش الاحتلال أصدر في تموز الماضي، ما مجموعه 11 أمرًا لوضع اليد لأغراض عسكرية وأمنية، استولت من خلالها على 62 دونمًا من أراضي المواطنين، هدفت 5 أوامر منها إلى إنشاء مناطق عازلة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال درست في تموز ما مجموعه 54 مخططًا هيكليًا لصالح مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وصادقت على 20 مخططًا منها، وأودعت من أجل المصادقة اللاحقة 33 مخططًا.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلًا مأهولًا، و14 غير مأهول، و12 منشآت زراعية وغيرها.

وتركزت في محافظات الخليل والقدس وطولكرم وبيت لحم ونابلس، كما أخطرت بهدم 16 منزلًا ومنشأة في محافظات القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.