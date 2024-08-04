(إسرائيل) تتخوف من رد إيراني يطال مسؤولين في الخارج

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال، تخشى من رد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يطال مسؤولين إسرائيليين في الخارج.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية /كان/ أن وزارة خارجية الاحتلال طلبت من ممثليها في الخارج أن يكونوا أكثر يقظة وحذرا.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تخشى من أن تحاول إيران الانتقام من مسؤولين كبار في الخارج، إلى جانب رد فعل على داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوهت إلى أن ثمة حالة من الترقب تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، عقب عمليتي اغتيال قائد حركة حماس هنية في طهران، والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط مخاوف كبيرة من تصعيد كبير قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، قد قال في اتصال مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد: إن "إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر الكبير لبلاده باغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية على أراضيها، مشددا على أن رد طهران على هذه الجريمة “قطعي”.