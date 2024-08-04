التهديدات الإيرانية واللبنانية تهوي ببورصة (إسرائيل)

قال موقع "كالكاليست" الإسرائيلية إن بورصة تل أبيب تراجعت بشكل حاد وخسرت 2.5% على خلفية التهديدات الإيرانية، والجبهة الشمالية.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "بينما إسرائيل تستعد لحرب إقليمية، وقتل إسرائيليان وأصيب آخرين في عملية في حولون؛ انخفض سهم تل أبيب للتكنولوجيا بنسبة 4%.

وتابع، "صاحب ذلك الانخفاض، انخفاض لسهمي نوفا وكامتيك بنحو 11.5% بعد هبوطهما في نيويورك،".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن عائد السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات انخفضت نتيجة التهديدات الأمنية بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.797% بعد انخفاض حاد في السندات المعادلة