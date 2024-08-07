حزب الله: اختيار السنوار رئيساً لحماس دليل على فشل سياسة الاغتيالات

قال حزب الله اللبناني، الثلاثاء، إن اختيار حركة حماس يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية رسالة قوية للاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة وحلفائها.
وأوضح الحزب في بيان، إن "اختيار السنوار من قلب قطاع غزة المحاصر، الموجود مع إخوانه المجاهدين في الخنادق الأمامية للمقاومة وبين أبناء شعبه تحت الركام والحصار والقتل والتجويع هو تأكيد أنّ الأهداف التي يتوخّاها العدو من قتل القادة والمسؤولين فشلت في تحقيق مبتغاها وأنّ الراية تنتقل من يد إلى يد، مضرجة بدماء الشهداء، وهي رسالة قوية للعدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة وحلفائها بأنّ حركة حماس موحّدة في قرارها، صلبة في مبادئها، ثابتة في خياراتها الكبرى، عازمة على المضي و معها سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة و الجهاد مهما بلغت التضحيات".
وتابع "يخوض محور المقاومة معركة بطولية وتاريخية على جبهات عدة، في توقيت حساس على مستوى المنطقة في إطار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم، وإنّ انتخاب الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس في هذا التوقيت الهام وفي قلب المعركة يزيد أمتنا وشعوب منطقتنا إيمانًا وعزيمة على توحيد الجهود وإصرارًا على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى التحرير الكامل".
وتقدم الحزب "بالتهنئة والتبريك للأخ العزيز المجاهد يحيى السنوار وإخوانه في قيادة حركة حماس وعموم مجاهدي كتائب القسام باختياره وانتخابه بالإجماع رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية رحمه الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب على يديه وعلى أيدي إخوانه المقاومين النصر والتحرير".